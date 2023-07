¿Era penal? Kendall Waston sobre la falta ante Henry Martín: 'Pienso que no fue'

La Selección Mexicana sigue con el paso fuerte en la Copa Oro al llegar a las Semifinales del certamen tras eliminar a Costa Rica en Cuartos. Sin embargo, el Tri no se ha visto exento de polémica pues ante los tico hubo un penal que los centroamericanos no consideran falta.

El Tri logró abrir el marcador gracias a una falta dentro del área costarricense que el árbitro marcó como falta. Orbelín Pineda marcó el tanto y le dio la ventaja a su selección que la larga les daría el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, para el defensor Kendal Waston, su acción no debió haber sido considerada como falta.

El jugador tico habló en conferencia de prensa al terminar el encuentro y explicó que la jugada del penal no debió haber sido marcada como falta pues fue una jugada pura de futbol. Además, explicó que el delantero mexicano, Henry Martín ya iba hacia abajo previo al contacto.

“Fue una jugada muy rápida en la cual él también ya va cayéndose, por lo que el árbitro piensa que lo atropello. Yo pienso que no fue penal, pero decíamos que fuera a revisar al VAR pero él no quería. A veces uno no entiende las reglas. Fue una jugada normal”, comentó el futbolista.

Además de Waston, el central Juan Pablo Vargas dio su punto de vista con respecto a la jugada del penal. Al terminar el partido, un periodista le comentó que vió la jugada muchas veces y considera que no er penal, a lo que el futbolista respondió contundentemente: "Yo la he visto 29 veces y pienso lo mismo".

Al final el Tri consiguio el pase a la siguiente ronda por lo que ahora jugará las Semifinales ante Guatemala o Jamaica mientras que Costa Rica regresa a su país al concluir su participación en el torneo.

¿Fue o no fue penal?

