Jimmy Lozano tras triunfo ante Costa Rica: 'Somos candidatos a ganar la copa'

Jaime Lozano consideró que Costa Rica fue un rival complicado que llegó a esta instancia goleando en el último partido, razón por la cual destacó mucho que el Tri mantuvo el cero y aseguró que de seguir así son un candidato firme al campeonato.

"El dia de hoy fue un partido duro con Costa Rica, ellos venían a la alza, pero hicieron buen partido, calificaron haciendo muchos goles. Me encantó no recibir gol y eso es lo que más me gustó del partido, y si mantenemos eso claro, no tengo duda de que somos candidatos a ganar la copa", afirmó el estratega nacional.

"No nos vimos bien por dos cuestiones, nos costó entender por dónde podríamos progresar y porque Costa Rica estaba haciendo un buen partido. No debemos arriesgar tanto porque eran peligrosos a la contra", agregó.

Sobre la respuesta de la afición, que en esta ocasión tuvo un comportamiento brillante, Jimmy aseguró que los abucheos ante Qatar no significa que sea un odio en contra del equipo, pero destacó que hoy se fueron orgullosos de lo que hizo la Selección.

"No creo que exista odio, evidentemente creo que a veces la información que se lleva a los aficionados condiciona su forma de actuar, pero de mi parte yo trato de escuchar poco y no por falta de interés sino por estar concentrado en lo que me toca. Hoy afortunadamemte la afición se fue orgullosa de la victoria y esperamos darle muchas más alegrías", sentenció Jaime Lozano.

