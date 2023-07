La Selección Mexicana continua con su paso por la Copa Oro con Jaime Lozano al mando del equipo. De momento Jimmy sigue como interino y su futuro con el Tri parece incierto, y el DT considera que ganar el título no le garantiza su permanencia.

"Creo que (ganar Copa Oro) no me garantiza nada y perderla tampoco, así me siento, pero hay que ganarla porque me considero un técnico ganador, me considero una persona ganadora y aquí hay muchos igual y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para regresar la copa a casa", reveló el DT en entrevista para TUDN.

Aunque su permanencia es un ‘volado’, el entrenador está agradecido con la oportunidad de estar con la Selección Mayor, a pesar de que el Tri no vivía el mejor momento cuando asumió el puesto.

"Agradecimiento con ellos, estoy muy agradecido primero con esta gran oportunidad que me dan, porque las cosas no pintaban bien, pero estaba totalmente convencido que las cosas iban a mejorar", expresó Jimmy Lozano.

El Tri se enfrentará a Costa Rica este fin de semana en los Cuartos de Final, en un partido que debe ser una obligación ganar para el combinado azteca.

