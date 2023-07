En medio de los preparativos para los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, donde la Selección de Costa Rica se enfrentará a México por un lugar en las Semifinales, la prensa costarricense ha expresado sus opiniones sobre el respeto que la Selección Mexicana genera en la actualidad.

Durante el primer entrenamiento de Costa Rica en Dallas, varios periodistas locales se reunieron para cubrir la sesión y discutieron la situación tanto de su selección como del conjunto mexicano.

A pesar de que el equipo dirigido por Jaime Lozano no está pasando por su mejor momento, todavía se le considera favorito ante una selección costarricense que ha ido creciendo durante el torneo. Sin embargo, el escudo, la playera y el apoyo de la afición mexicana inclinan la balanza a favor del "Tri".

"Es una selección que está en reconstrucción. No es la Selección de México que ha inspirado respeto durante toda la vida. No juegan mal al futbol, pero me gustaría verlos enfrentarse a selecciones fuertes. Recientemente, perdieron de manera contundente ante Estados Unidos, y si se enfrentaran de nuevo, volverían a perder", mencionó Josué Quezada, periodista de Tigo Sports.

Por su parte, Yashin Quesada de RadioColumbia Costa Rica afirmó que la Selección Mexicana está lejos de mostrar su mejor versión. "Acaban de cambiar de técnico, lo cual indica un proceso inestable. Aunque tienen muchos jugadores destacados en el extranjero, creo que están lejos de ser la mejor selección de México y aun así podrían tener lo necesario para enfrentar a una Costa Rica que tampoco está en su mejor momento futbolístico".

Cristian Mora, también de Tigo Sports, se sumó a las críticas al expresar: "Hace mucho tiempo que no veía a México con tantas dudas. Sin embargo, cuentan con el peso histórico del nombre y el apoyo incondicional de su afición. Aunque sinceramente creo que han venido en declive en comparación con el México habitual que hemos visto en la Concacaf".

Si hay algo en lo que la prensa costarricense coincide, es en que la Selección Mexicana, gracias a su renombre, la camiseta y su historia, cuenta con la confianza y la ventaja para superar a Costa Rica en los Cuartos de Final de la Copa Oro.

Aunque el respeto hacia la Selección Mexicana ha sido cuestionado, el partido entre ambos equipos promete ser un enfrentamiento lleno de emoción y determinación, ya que tanto México como Costa Rica buscarán asegurar su pase a la siguiente fase del torneo continental.

