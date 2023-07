Javier Aguirre cree que Jimmy Lozano tiene el perfil ideal para dirigir la Selección Mexicana

Javier 'Vasco' Aguirre descartó que pueda volver a dirigir a la Selección Mexicana para dirgirla por tercer ocasión, pues considera que ya no está "calificado" para tomar el puesto.

Sin embargo, habló sobre la situación actual del Tri y explicó que el proyecto va por buen rumbo con Jimmy Lozano al mando, ya que piensa que cuenta con el perfil ideal.

"No. No estoy calificado para ello (dirigir al Tri). Ese perfil de Jimmy (Lozano) es el que requiere la Selección Mexicana. Me parece un muchacho abierto, inteligente; yo creo que él es el hombre", comentó en entrevista para ESPN.

Además, señaló que podría ayudar a Jimmy y a la Selección desde otro lado que no sea el banquillo.

"Yo podría ayudar en otra faceta o en otro campo, pero no de director técnico. Yo entrenador en jefe en el campo, no me veo",

