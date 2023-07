Paco Palencia sobre Jimmy Lozano: 'Por fin le dieron la Selección a alguien que siente los colores'

Paco Palencia habló en exclusiva con RÉCORD sobre su más reciente etapa dirigiendo en Costa Rica, así como del nuevo proyecto de la Selección Mexicana al frente de Jimmy Lozano.

Era importante conocer su opinión sobre el trabajo que esta desempeñando Lozano al frente del Tri de manera interina y esto fue lo que contestó:

CONFÍA EN JIMMY

“Estoy inmesamente feliz de que por fin le dieron la selección a alguien que siente los colores, que es mexicano y que está capacitado. La verdad tengo muchísma fé en Jimmy, tiene toda la confianza porque sé que es un gran ser humano, primero que nada, pero también un gran entrenador que se está preparando continuamente como yo, como RM; estamos en constante mejora, preparación y a la vanguardia.

"Me da muchísimo gusto que Jimmy tome la selección, y que hayan ganado dos de los tres últimos partidos no es casualidad, al contrario me parece que es causalidad, entonces estoy muy contento de que este ahí y espero que ojalá lo mantengan", explicó.

NUEVA ETAPA EN COSTA RICA

El pasado 16 de junio fue anunciado de manera oficial que el mexicano Francisco Palencia fue contratado para estar al frente del equipo Sporting FC en Costa Rica. Recordemos que su experiencia como director va desde 2015, cuando asumió el cargo de entrenador en el FC Sant Cugat en España. Además en 2016-2017 pasó por Pumas, donde también tuvo un gran desempeño. Luego dirigió a los a Lobos BUAP en el Ascenso Mx y en 2020 estuvo al frente del Mazatlán.

“El venir a entrenar al equipo Sporting FC me llena de mucha felicidad porque estamos transmitiendo todo eso que hemos aprendido y estar al servicio de la gente. Uno de mis objetivos es que cuando acabe la temporada es que sean mejores jugadores y seres humanos de lo que yo los recibí, entonces es un proyecto bien interesante.

“Justamente ya empezamos a entrenar hace dos semanas, llevamos dos partidos de práctica y los ganamos. La verdad que el equipo esta adquiriendo rápidamente los conocimientos, están listos, dispuestos y preparados para lo que venga y seguir adelante. La temporada empieza el 26 de julio y ya estamos en la época de preparación, en pretemporada, y la verdad que estoy muy ilusionado, porque los chicos, la directiva y todos estamos trabajando como una mano y mientras funcione, todos tenemos el mismo objetivo”.

MI FAMILIA VA VENIR A VISITARME Y ME ENTIENDE

El apoyo de su familia es fundamental para el exfutbolista, pues tuvo que viajar solo a Costa Rica, ya que su esposa y sus dos hijos radican en España.

“Es muy fácil, ellos pues ya me conocieron de futbolista y somos también como nómadas, entonces hay veces que estoy en México, a veces estoy en Puebla, Mazatlán y ahora en Costa Rica y llevamos muy bien eso, porque somos una familia que esta muy acostumbrada a la diversidad, primero que nada, y a la unión al mismo tiempo.

"Estemos donde estemos, sabemos que somos una familia unida y que la distancia no es un impedimento para seguir así; de hecho ellos vienen a visitarme ahora en un par de semanas y se quedarán aquí un tiempo y luego regresarán con sus labores de rutina, pero la verdad es que tengo una familia que es admirable porque entienden muy bien mi profesión y yo los entiendo muy bien a ellos y la verdad que sabemos entendernos al cien por cien.”

