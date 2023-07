El ambiente de la Selección Mexicana volvió a ponerse tenso tras la derrota ante Qatar, pues tras debutar con goleadas sobre Haití y Honduras, parecía que todo era felicidad en el seno Tricolor, sobre todo con la llegada de Jaime Lozano al banquillo, por lo que incluso se popularizó el apodo de 'Lamborjimmy'.

Al respecto habló uno de los líderes de este equipo como lo es Henry Martín, quien se dijo estar acostumbrado a las críticas tanto buenas como malas.

“Sabemos como es la situación externa. Ganamos el primer partido y todos decían ‘súbanse al Lamborjimmy’ y esas cosas. Pierdes un partido y cambia todo. Sabemos cómo es la prensa y cómo es la gente”, señaló la 'Bomba' en zona mixta.

Así mismo, recalcó que el grupo se aísla de las cosas externas como la presión e incluso confesó que tuvieron una sesión psicológica para ayudar en lo mental.

“Se ha mencionado el tema que nos afecta lo externo y creo que no es así. No tocamos esos temas internamente, nos enfocamos en lo nuestro. Hoy tuvimos una sesión de psicología muy buena, no se tocó temas externos. Lo que importa es lo que hagamos dentro de la cancha, que será el resultado de todos”

