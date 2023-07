La Copa Oro está llegando a su Fase Final y hay ocho selecciones clasificadas a los Cuartos de Final, donde México y Guatemala, esta última dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena.

Este, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar a la selección mexicana de fútbol, aseguró que sería difícil dirigir contra México además de que se sentiría rarísimo llegar a ese encuentro.

"No lo sé, enfrentar a México en una Semifinal en un torneo oficial, sería rarísimo. Muy especial, los hemos enfrentado en amistosos, pero torneo de esta categoría sería mucho más. No sabría que se puede sentir o pensar. Al no traer Estados Unidos y Canadá sus mejores jugadores, creo que México y Jamaica se convertirán en favoritos para ganar el torneo, vamos a ver qué pasa", comentó.

Tena dirigió a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ganó la medalla de oro, ahora que dirige a Guatemala consiguió algo histórico, esto al clasificar como primer lugar de grupo en la Copa Oro, el Tri se va a enfrentar con Costa Rica mientras que los chapines hará los honores ante Jamaica, por lo que podrían verse las caras en semifinales.

