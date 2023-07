Santi Giménez acepta que no le incomoda ser suplente con el Tri: 'Sí me toman en cuenta'

La Selección Mexicana obtuvo su boleto a las Semifinales de la Copa Oro tras vencer a Costa Rica. Por ello, Santiago Giménez explicó que Jaime Lozano ha depositado confianza en todo el plantel, tanto a los suplentes como a los titulares, lo que ha permitido que el equipo mejore.

"Lo que nos da Jimmy es confianza. Si bien hay 11 que juegan y 11 que esperan, nos da confianza a todos, eso nos mantiene entrenando a full, teniendo una competencia muy sana. Al final todos queremos que lo mejor para México, entonces lo que nos toque a los que estamos afuera lo vamos a aportar y vamos a apoyar a los que están adentro", dijo ante los medios al término del partido.

Además, 'Santi' mencionó que no le incomoda su puesto de sustituto, pues asegura que debe ser paciente, no deseperarse y esperar su momento.

"Desesperar no, ya he vivido esa época y he aprendido, no es bueno deseperarse. Hay que tener paciencia y creer que los tiempos de Dios son perfectos. No me incomoda, al final sí soy tomado en cuenta, estoy entrando de cambio y estoy aportando lo más que puedo de mí", agregó.

