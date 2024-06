Jude Bellingham 'explota' contra sus compañeros de Inglaterra: "Oye, consigue un maldito pase"

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, fue captado en momentos de gran frustración durante el partido de Inglaterra contra Eslovenia en la Fase de Grupos de la Eurocopa 2024. La Selección Inglesa no logró pasar del empate sin goles, lo que aumentó las críticas hacia el equipo y particularmente hacia Bellingham y el entrenador Gareth Southgate.

Un especialista en lectura de labios, contratado por 'Daily Mail', ha revelado lo que Bellingham supuestamente dijo a sus compañeros durante el encuentro. Jeremy Freeman, experto en el área, asegura que el centrocampista expresó repetidamente "puto pase" en momentos clave del partido.

Freeman también indicó que Bellingham, en un momento al final de la primera mitad, dijo: "Oye, consigue un maldito pase. No es momento de sujetar el balón, maldita sea". Según 'Daily Mail', aunque no está claro si estas palabras iban dirigidas a un jugador en particular, la frustración del jugador era evidente.

Las estadísticas del partido refuerzan la idea de un rendimiento insatisfactorio por parte de Bellingham. Fue el jugador con el porcentaje más bajo de duelos ganados (22%) y perdió el balón en 16 ocasiones, lo cual fue más que cualquier otro jugador del equipo.

La reacción de los medios ingleses no se hizo esperar, con muchos centrando sus críticas en Bellingham y en el planteamiento táctico de Southgate. La presión sobre ambos ha aumentado significativamente tras este empate. El análisis de Freeman ha añadido un nuevo elemento al debate sobre la actuación de Inglaterra y sus estrellas. "Lo que dijo Bellingham refleja un nivel de frustración y desesperación que podría ser indicativo de problemas más profundos dentro del equipo", comentó el especialista.

En medio de esta 'polémica', Inglaterra enfrentará este domingo a Eslovaquia, duelo correspondiente a los Octavos de Final de la Eurocopa 2024. El duelo se llevará a cabo en Arena AufSchalke.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHACO 'CULPA' A JAIME LOZANO POR LA SEQUÍA DE GOLES DE SANTIAGO GIMÉNEZ EN SELECCIÓN MEXICANA