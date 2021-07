Saka: 'No hay lugar para el racismo en ningún ámbito de la sociedad'

Bukayo Saka, de 19 años de edad, rompió el silencio tras la Final de la Eurocopa 2020, y aseguró saber que sería atacado con racismo tras haber fallado en la ronda de penales.

El as de la selección inglesa compartió su sentimiento a través de un comunicado vía Twitter, en el que explicó su alejamiento de las redes sociales y reflexionó sobre los ataques que recibió.

"Me he mantenido alejado de las redes sociales durante unos días para pasar tiempo con mi familia y reflexionar sobre las últimas semanas. Este mensaje no le hará justicia a lo agradecido que estoy por todo el amor que he recibido, y siento que necesito agradecer a todos los que me han apoyado", escribió.

"Fue un honor formar parte de una Selección de Inglaterra que lidera con el ejemplo, son hermanos de por vida, y estoy agradecido por todo lo que he aprendido de cada uno de los jugadores y el personal, que trabajaron tan duro. Ayudar a ese equipo a llegar a nuestra primera Final en 55 años, ver a mi familia entre la multitud, saber lo que han dado para ayudarme a llegar allí, significó todo para mí", agradeció Saka.

Bukayo Saka dedicó una parte del comunicado para hablar sobre su penalti: "No hay palabras para decirles lo decepcionado que estaba con el resultado y mi penalti. Realmente creí que ganaríamos esto. Lamento que no pudiéramos traerlo a casa este año. L es prometo que daremos todo lo que tenemos para asegurarnos de que esta generación sepa cómo se siente ganar".

"Mi reacción después del partido lo dijo todo, me dolía mucho y sentí que los defraudaría a todos ustedes y a mi familia de Inglaterra, pero les puedo prometer esto ... No dejaré que ese momento o la negatividad que he recibido esta semana me rompa. Para aquellos que han hecho campaña en mi nombre y me han enviado cartas sinceras, me desearon lo mejor a mí y a mi familia. Estoy muy agradecido", anotó.

"Esto es de lo que debería ser el futbol. Pasión, gente de todas las razas, géneros, religiones y orígenes que se unen en una alegría compartida de la montaña rusa del futbol. Para las plataformas de redes sociales Instagram, Twitter y Facebook, no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes hirientes y de odio que yo, Marcus y Jadon hemos recibido esta semana. Supe instantáneamente el tipo de odio que estaba a punto de recibir y es una triste realidad que sus poderosas plataformas no están haciendo lo suficiente para detener estos mensajes", reclamó el futbolista.

"No hay lugar para el racismo ni el odio de ningún tipo en el futbol ni en ningún ámbito de la sociedad. Y a la mayoría de las personas que se unen para llamar la atención de las personas que envían estos mensajes, al tomar medidas y denunciar estos comentarios a la policía y al eliminar el odio siendo el uno para el otro, ganaremos", sentenció el británico.

"El amor siempre gana. Bukayo Saka", concluyó el seleccionado.