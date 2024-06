Steve Clarke, DT de Escocia, explota contra árbitro argentino Facundo Tello: ¿Por qué no está en su país?

La primera gran polémica relacionada con el arbitraje de la Eurocopa se dio durante el último juego del Grupo A, durante el duelo entre Escocia y Hungría, lo que ocasionó que el entrenador escocés, Steve Clarke, explotara en contra del Facundo Tello, el silbante argentino que pitó el encuentro.

Al sentirse afectado por el arbitraje, Steve Clarke arremetió en contra de Facundo Tello, pero sus declaraciones han causado bastante revuelo debido a que sus señalamientos fuero enfocados hacía la nacionalidad del silbante y no a los errores del colegiado.

“¿Cuál es el punto, es argentino? ¿Por qué no está en su país? ¿Por qué no? Hay un árbitro europeo, no lo sé, no lo entiendo”, declaró Steve Clarke, entrenador de Escocia.

Acusan en Argentina a Steve Clarke de comentarios xenófobos

Desde Argentina han tachado las declaraciones de Steve Clarck como un comentario xenófobo, pues puso en tela de juicio la capacidad del silbante Facundo Tello solamente por su nacionalidad argentina y aconsejó a la Eurocopa usar solamente silbantes del viejo continente.

¿Por qué se enojó Steve Clarke con el árbitro Facundo Tello?

El enfado por parre de Steve Clarke se originó debido a un penal no marcado a Escocia en el duelo ante Hungría, lo que pudo ser un hipotético gol para los escoceses y darles la esperanza de clasificar a la siguiente ronda.

Clarke también arremetió contra el árbitro encargado del VAR por no marcar el penal, pero debido a que este silbante era europeo, no hizo ningún tipo de comentario sobre su nacionalidad y solamente criticó sus desiciones.

“En una competición europea hubiera sido mejor tener un árbitro europeo. Pero teníamos el VAR europeo. Quizás el árbitro no vio claramente el problema en el campo, pero ¿de qué sirve el VAR si no va a intervenir en algo así”, sentenció Clarke.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GARECA CONFIRMA LA AUSENCIA DE DIEGO VÁLDES PARA EL JUEGO ANTE ARGENTINA: "PARA ESTE PARTIDO NO ESTÁ"