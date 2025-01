Ancelotti sobre su permanencia en el Real Madrid: “Yo no decido mi salida”

El Real Madrid se juega la permanencia en la UEFA Champions League, los comandados por Carlo Ancelotti no han tenido una Fase de Liga resaltable y ante Salzburgo será vital sacar la victoria para mantener sus aspiraciones para la siguiente ronda.

Real Madrid l CRÉDITO:AP

Sobre el rendimiento y lo que puede suceder con su futuro en el banquillo de los Merengues, el italiano dejó en claro que la decisión no es suya.

“Quiero ser muy claro: la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Algún día llegará ese momento, pero no sé cuándo. No lo decido yo”, resaltó.

Ancelotti que los resultados pueden jugar a favor o en contra de su continuidad: “Puede ser mañana, en unos partidos, un año, cinco años. Florentino seguirá aquí cuatro años más y mi objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino. Y que así nos despidamos juntos”.

Mbappé l CRÉDITO:AP

Por otra parte, habló sobre lo que representa el partido en el Santiago Bernabéu: “Es uno importante, obviamente, porque falta poco para que se cierre la Fase de Liga”.

“Toca sumar todo lo posible… y ver. Lo de mañana es vital. Intentaremos jugarlo bien, como hicimos ante Las Palmas”, indicó.

