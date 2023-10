Andrés Guardado tras imponer récord histórico con el Betis: 'Soy un sevillano más'

Andrés Guardado, mediocampista mexicano, concedió una entrevista a los medios oficiales del Betis en la que señaló el orgullo que supone para él haberse convertido en el futbolista extranjero que más duelos ha jugado con la camiseta verdiblanca.

“Es el equipo en el que más tiempo ha estado, en el que más he jugado. Se me vino a la mente la idea con la que vine. Firmé tres años y la idea era cumplir ese contrato y volver a mi país. Pero aquí llevo siete años ya. Estoy muy orgulloso de lo logrado. Soy un sevillano y un bético más”, contó.

Asimismo, el excapitán de la Selección Mexicana, aseguró que en el equipo sevillano encontró una estabilidad que no había encontrado.

“Aquí encontré una estabilidad que había tenido en ningún lado. Llegué en una etapa de madurez, formando una familia. No hay mejor sitio para estar que en el Betis”.

Por su parte, Guardado no sabe si seguirá en el futbol profesional, pero dejó en claro que disfrutará día con día lo que resta del año.

“Tengo 37 años. ¿Seguir? La verdad es que aún no lo sé. Este año me lo tomo disfrutando día a día, porque aún no sé si voy a seguir”.

El presidente del Betis, Ángel Haro, dejó las puertas abiertas a la continuidad de Guardado al comentar que, cuando pase al año, "con Andrés se soluciona todo en un cuarto de hora".

