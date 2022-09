Barcelona: Alonso y Bellerín cumplieron su 'sueño' tras ser anunciados con el club

Marcos Alonso y Héctor Bellerín fue presentados como nuevos jugadores del Barcelona, un 'sueño' que ambos tenían pendiente.

Y es que los laterales españoles tenían un vínculo previo a vestir los colores del conjunto catalán, algo que por fin cumplieron.

Bellerín regresó al conjunto español tras 11 años con el Arsenal. El canterano culé siempre soñó con vestir la playera del primer equipo.

"He vestido esta camiseta durante muchos años en la Masia, pero siempre ha sido un sueño vestir la del primer equipo. Ha sido uno de los años que no me esperaba volver, pero lo he hecho de una manera muy bonita", mencionó en su presentación.

Por su parte, Alonso tiene pasado blaugrana en la familia, pues su bisabuelo y padre vistieron la playera del Barcelona.

"Tener esta oportunidad es lo que siempre hubiera querido desde que era un niño y mi padre me traía al Camp Nou. Es muy especial estar aquí. Tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado de conseguir muchos éxitos", reveló.

