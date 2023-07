Barcelona, del interés de Haaland, pero es claro y advierte: 'No hay dinero'

Erling Haaland fue el jugador sensación de la Temporada 2022-2023 con el Manchester City, pues estuvo en la mira del todo el mundo, ya que ganó un triplete en su primera campaña con el equipo de la Premier League.

Sin embargo, desde ya se planeta que Haaland llegue a un equipo con más prestigio, como el Real Madrid o el Barcelona, conjuntos que conoce muy bien su historia y que se ha declinado por uno, aunque sabe las complicaciones que tiene económicamente.

Se trata del Barça, equipo que es del agrado para Androide, pero que es consciente de que en este momento no puede ser, pues no hay dinero. Fue el periodista español José Álvarez, del Chiringuito, quien reveló que tuvo una plática con Erling Haaland donde comentó ese punto.

De acuerdo con el comunicador, el noruego señaló que le gusta mucho Barcelona, pero que "no money (no hay dinero)", y por eso no se puede dar el traspaso que, desde antes de ser futbolista del City, era candidato para llegar al conjunto culé.

¿Qué tendría que hacer el Barcelona para fichar a Haaland?

Erling Haaland tiene apenas una temporada con el Manchester City, y firmó un contrato que lo vincula a dicha institución hasta 2027, pero hay una cláusula especial que le puede abrir las puertas hacia otro destino y que inicia a partir del 1 de enero de 2024, como informó The Athletic.

A partir de esa fecha, Haaland es libre de negociar con cualquier equipo que él quiera, siempre y cuando sea un conjunto que no juegue en Inglaterra, es decir, que no forme parte de la Premier League.

Aunado a ello, el equipo que lo quiera, deberá pagar entre 180 y 200 millones de euros por la transferencia, un costo más elevado a lo que realmente cuesta Haaland, que según Transfermarkt son 170 millones.

"Haaland vale mil millones, puede que nadie vaya a pagar eso, pero es lo potencial que tiene cuando llega a un club. Con él llegan aficionados, goles, resultados deportivos, profesionalismo, contenido digital, notoriedad, patrocinadores.

"Si pone todo esto junto, en realidad, yo sé que nadie va a pagar 700 millones por un jugador, pero tengo claro que el valor que agrega Erling cuando llega a un club es inmenso, de mil millones al menos", dijo en alguna ocasión su representante, Rafaela Pimente, para AS.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES ASEGURÓ QUE ESTÁ LISTO PARA DEBUTAR CON AMÉRICA ESTE FIN DE SEMANA