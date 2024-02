Barcelona: Se mantiene suspensión de Vitor Roque; no jugará vs Granada

El Barcelona no podrá contar con Vitor Roque para el juego de este fin de semanas ante Granada después de que lel Comité de Competencia informara que se mantendrá su suspensión.

El delantero brasileño vio la tarjeta roja en el partido frente al Alavés después de una entrada que le costó ser amonestado por segunda ocasión, jugada que fue ratificada como buena decisión arbitral.

"Este Comité considera que las imágenes aportadas por el club alegante no logran demostrar la existencia de un error material manifiesto, siendo evidente la existencia de un contacto. En otras palabras: no se aprecia de modo indubitado que el jugador amonestado no realizase la acción que quedó consignada en el acta. El repetido visionado de las imágenes, en definitiva, no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, que la acción no se produjese tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral", se lee en la resolución.

Sin embargo, de acuerdo con información de Marca, el conjunto blaugrana buscará apelar la suspensión para poder contar con Roque para el encuentro de este domingo.

Vitor Roque llegó a Barcelona en el reciente mercado de fichajes procedente del Athletico Paranaense. Hasta el momento, ha jugado siete partidos y registra dos goles.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ARNE SLOT SOBRE EL RENDIMIENTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ: "ESPERAMOS MÁS DE ÉL Y LO SABE"