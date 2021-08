Borussia Dortmund: Giovanni Reyna, sin presión por heredar el '7' de Jadon Sancho

La salida de la Jadon Sancho del Borussia Dortmund dejó el dorsal 7 disponible y el heredero de este icónico número en el futbol fue el mediocampista Giovanni Reyna, quien aseguró no siente presión al portarlo, ya que hace su mejor esfuerzo, independientemente de la cifra que lleve en la espalda.

Y el seleccionado estadounidense ha hecho valer sus palabras. Apenas en la primera jornada de esta temporada en Bundesliga ya marcó gol durante el juego contra el Eintracht Frankfurt y dejó saber que su mentalidad no cambia, sin importar el número que lleve en la camisa.

“Realmente no veo demasiada presión. Entiendo que voy a tener que rendir. Pero ya sea un 32 o un número siete, sigo pensando en rendir y eso no cambia realmente mi mentalidad. Pero, sí, es sólo un buen número para tener y espero que pueda hacerlo muy bien. Y me gusta el pasado que el número siete tiene aquí”, declaró en conferencia vía remota, en donde RÉCORD estuvo presente.

Ahora, Reyna podrá emular o incluso superar lo que Sancho hizo en este club con ese dorsal, tan sólo en la última temporada que defendió los colores del Dortmund, registró ocho goles y 12 asistencias.

