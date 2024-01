Carlo Ancelotti tras la victoria ante Almería: "Las decisiones arbitrales fueron las correctas"

Este domingo el Real Madrid se enfrentó al Almería en la reanudación de LaLiga para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti donde, por poco, se llevan una desagradable sorpresa ante el sotanero del campeonato español.

El cuadro visitante comenzó ganando el partido con goles de Largie Ramazani y de Edgar González, ambos goles en un lapso de 43 minutos, para desgracia de los dirigidos por Gaizka Garitano, el segundo tiempo fue una historia totalmente diferente.

El Real Madrid, quien presumiblemente fue beneficiado por las decisiones del VAR, logró empatar el encuentro y, a la postre, remontarlo para mantenerse en el liderato de LaLiga aprovechando el empate del Girona durante la jornada pasada, ante las críticas por lo ocurrido con el arbitraje, Carlo Ancelotti comentó lo siguiente en conferencia de prensa.

La primera parte es para olvidarla, no hay nada que rescatar o salvar. He visto las jugadas y creo que el árbitro toma las decisiones correctas, no el VAR. El VAR avisa y el árbitro decide. Y creo que ha acertado, entiendo el enojo de la gente. La primera parte no se puede jugar. Es lógica esa reacción."

@MrAncelotti: "Las tres decisiones que ha tomado el VAR han sido correctas".#RealMadridAlmería pic.twitter.com/EznVhN1h5u — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2024

Además de esto, Ancelotti comentó sobre las declaraciones de los jugadores que Almería, quienes claman robo a favor del cuadro merengue.

"Cada uno tiene su opinión. Entiendo sus quejas, pero esas tres decisiones son correctas. Estoy preparado para lo que se pueda hablar, no hay problema", finalizó.

