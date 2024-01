Este domingo el Real Madrid, con mucha polémica arbitral, venció al Almería en un partido que, hasta las intervenciones del VAR, el cuadro donde juega César Montes iba ganando por dos goles de diferencia.

Luego del partido, después de varias reacciones sobre lo ocurrido en el césped del Santiago Bernabéu, Gonzalo Melero se unió a Marc Pubill (compañero de Melero) y le dio con todo al arbitraje, al VAR y al Real Madrid, asegurando que fueron robados en 'La Casa Blanca'.

“Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido”, comentó el jugador del Almería.

Además de la reacción de Melero, Gaizka Garitano, entrenador del cuadro visitante, habló en conferencia de prensa, asegurando que no sabe que fue lo que pasó durante el trámite del partido y que prefiere evitar la multa y no opinar respecto al arbitraje.

"Nada que decir, ya lo habéis visto, no doy mi opinión porque luego nos suspenden. Se ha visto lo que ha pasado, eso es el mejor resumen. Yo no suelo hablar de árbitros. No tengo palabras para decir lo que ha pasado. No es la primera vez que me sucede algo así aquí", comentó.

