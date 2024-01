¿Robo merengue? Estas son las reacciones post-partido del Real Madrid vs Almería

Este domingo el Real Madrid recibió el Almería en el Santiago Bernabéu, encuentro que terminó ganando el conjunto merengue luego de una polémica remontada, lo que desató las opiniones en redes sociales, así como las distintas reacciones de los protagonistas del encuentro.

Luego del silbatazo final, Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid) aseguró en conferencia de prensa que entendía la reacción de los jugadores del Almería, eso sí, asegurando que para él las decisiones arbitrales fueron las correctas.

— César Montes (@CJasib) January 21, 2024

Así mismo, por parte del Almería, Marc Pubill (defensor del cuadro visitante) comentó luego del silbatazo final: "Creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así y así ha sido, no hay nada más", aseguró.

No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro. — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

Otro de los actores que habló tras la victoria merengue fue Dani Carvajal, quien comentó lo siguiente tras la aseveración de Melero que les habían robado: "Si puede ver todos los episodios con tranquilidad, notará que todas las decisiones del árbitro fueron correctas. El VAR ayuda a que el fútbol sea más justo", sentenció.

Así mismo, César Montes también fue parte de las reacciones luego del partido que le quitó la posibilidad al Almería de poder ganar su primer encuentro en la campaña.

