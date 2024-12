Champions League: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 6?

La UEFA Champions League 2024-25 entra en su sexta jornada, marcando un momento clave para los equipos que buscan asegurar su pase a los Octavos de Final o mantenerse en la lucha por un lugar en la zona de repechaje. La competición de clubes más prestigiosa de Europa comienza a definir los destinos de los participantes en esta primera ronda.

Partidos de martes

11:45 – Girona vs. Liverpool

11:45 – Dinamo Zagreb vs. Celtic

14:00 – Atalanta vs. Real Madrid

14:00 – Bayer Leverkusen vs. Inter

14:00 – Brujas vs. Sporting Lisboa

14:00 – Salzburgo vs. PSG

14:00 – Shakhtar Donetsk vs. Bayern Múnich

14:00 – Leipzig vs. Aston Villa

14:00 – Stade Brestois vs. PSV

Juegos de miércoles

11:45 – Atlético de Madrid vs. Slovan Bratislava

11:45 – Lille vs. Sturm Graz

14:00 – Milan vs. Estrella Roja

14:00 – Arsenal vs. Mónaco

14:00 – Borussia Dortmund vs. Barcelona

14:00 – Feyenoord vs. Sparta Praga

14:00 – Juventus vs. Manchester City

14:00 – Stuttgart vs. Young Boys

14:00 – Benfica vs. Bologna

¿Dónde y cuándo ver la Fecha 6?

La jornada 6 podrá disfrutarse a través de las plataformas HBO MAX (para los encuentros del martes) y la app de Caliente TV (para los del miércoles). Los aficionados tienen asegurada la posibilidad de seguir de cerca los momentos clave de esta etapa crucial en la Champions League.

A falta de tres jornadas para concluir la fase de liga, varios equipos necesitan una victoria para evitar complicaciones en su clasificación. Real Madrid y PSG enfrentan situaciones particularmente urgentes.

El equipo merengue ocupa el puesto 24, último lugar que da acceso a la siguiente fase, con apenas 6 puntos. Por su parte, el PSG está un escalón más abajo, en la posición 25, con solo 4 unidades. Ambos conjuntos buscarán sumar los tres puntos en sus respectivos duelos ante Atalanta y Salzburgo.

