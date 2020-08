Champions League Femenil: Wolfburgo y Lyon, por la gloria en la Liga de Campeones

Wolfburgo tratará de derrotar esta tarde al Olympique de Lyon en el Estadio Municipal de Anoeta para convertirse en el nuevo monarca de la UEFA Women's Champions League.

Los dos equipos aspiran al triplete, pues ambos ganaron el torneo y la copa de sus respectivos países en la temporada 2019-20.

El entrenador del Wolfsburgo, Stephan Lerch, sabe que su equipo no llega con el papel de favorito, ya que el Olympique de Lyon ha estado en 8 de las 18 finales, de las cuales ha ganado seis, cuatro de manera consecutiva.

"Somos los retadores en este partido si se mira el dominio y el éxito del rival en los últimos años. Pero en un partido todo es posible y las condiciones son diferentes, por eso creemos que podemos lograrlo”, mencionó.

“Es la mayor competición para los clubes europeos, hemos llegado a la final en condiciones especiales, pero ahora lo queremos todo. Sería algo muy grande, un sueño hecho realidad", aseveró.

Por otra parte, el estratega del Olympique de Lyon, Jean-Luc Vasseur, mencionó que sus dirigidas no se pueden relajar y confía en que podrá contar con la presencia de Amandine Henry.

"No vamos a relajarnos, no es la actitud que necesitamos. Seremos dueños de nuestro propio destino y seremos proactivos. Mostraremos mucho respeto por el rival. No vamos a ser sorprendidos con la guardia baja. Tenemos que aprovechar toda nuestra capacidad al máximo", declaró.

Wolfburgo busca revancha, pues ha perdido dos de tres finales contra el Olympique de Lyon. En 2013 le ganó 1-0, en 2016 empató 1-1 (perdio 4-3 en penaltis) y en 2018 perdió 4-1.

