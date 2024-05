Champions League, NBA y MLB en la agenda de este martes 7 de mayo

Este martes la actividad deportiva continúa y la UEFA Champions League es el platillo más atractivo del día, además de las semifinales de conferencia en la NBA y la actividad en el beisbol de las Grandes Ligas.

El Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Borussia Dortmund esperando volver a una final de Champions League después de cuatro años de ausencia, el cuadro dirigido por Luis Enrique tiene la encomienda de remontar un marcador adverso para poder volver a la definición por el título más importante del futbol europeo.

Por otro lado, la NBA continúa con las semifinales de conferencia con el partido número 1 de las series entre los Celtics de Boston y los Cleveland Cavaliers, además del primer enfrentamiento entre el Thunder de Oklahoma City y los Dallas Mavericks.

La actividad vespertina continuará con los juegos de la Major League Baseball entre los Dodgers de Los Ángeles y los Miami Marlins, segundo enfrentamiento de esta serie, y los Astros de Houston ante los New York Yankees, además del juego en donde los Boston Red Sox se verán las caras contra los Atlanta Braves.

UEFA Champions League

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund 13:00 horas tiempo CDMX

MLB

New York Yankees vs Houston Astros 17:05 horas tiempo CDMX

Atlanta Braves vs Boston Red Sox 17:20 horas tiempo CDMX

Los Angeles Dodgers vs Miami Marlins 20:10 tiempo CDMX

NBA

Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers (Juego 1) 17:00 horas tiempo CDMX

Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks 19:30 horas tiempo CDMX

