Chucky Lozano tras coronarse dos años seguidos en Europa: 'No cualquiera lo logra'

El ‘Chucky’ Lozano dio algunas palabras tras convertirse en el primer azteca en obtener dos títulos consecutivos con dos equipos distintos en Europa, la temporada pasada consiguiendo el Scudetto con Napoli y este fin de semana la Eredivisie con el PSV Eindhoven.

"No cualquiera lo logra, gracias a Dios me tocó a mí ser el primero. Me ha costado mucho, he trabajado mucho y se demuestra en los campeonatos, en lo que se ve en la cancha", dijo Lozano en entrevista con Fox Sports.

Además, el canterano Tuzo expresó su sentir tras el encuentro: “Muy contento, muy feliz, gracias a Dios el año pasado me tocó ser campeón con Napoli y ahora otra vez regresar a PSV y ser campeón la verdad que es muy especial y muy bonito para mí”.

El mexicano selló su segundo título de manera consecutiva, aunque con una participación discreta con apenas seis goles.

El ‘Chuky’ mencionó que está muy feliz y seguirá disfrutando el más tiempo posible con el equipo de los Países Bajos tras lo rumores que lo ponen en la MLS.

Recordar que Lozano volvió a ser campeón con los 'Granjeros' por segunda vez, la primera la consiguió en 2018 siendo una de las principales figuras del equipo neerlandés, donde contribuyó en 28 goles, 17 anotaciones y 11 asistencias.