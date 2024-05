Presidente de Getafe señala que solo Barcelona ha mostrado interés por Mason Greenwood

En una reciente entrevista en Radio Marca, el presidente del Getafe, Ángel Torres, abordó la situación del jugador Mason Greenwood, cuyo desempeño en LaLiga ha atraído la atención de varios clubes internacionales, entre ellos el del Barcelona.

Greenwood, quien actualmente tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2025, es propiedad en un 75 por ciento del club inglés, mientras que el restante 25 por ciento pertenece al Getafe.

Ante los rumores sobre el interés del Atlético de Madrid, Torres señaló que ellos no han tenido contacto para preguntar por Mason. Sin embargo, fue ahí cuando señaló que Laporta y Deco, del Barcelona, son los únicos que se han acercado a hablar sobre una posible transferencia del jugador inglés.

"El Atlético no me ha preguntado, el único que me ha preguntado ha sido Laporta cuando estuvo aquí. Hablé con él y con Deco y me preguntaron porque les gusta el jugador."

Sobre el futuro del jugador, Torres expresó su confianza en que permanecerá en el equipo. "Si depende del chico y de los padres, va a continuar, el Manchester parece que lo quiere vender, pero yo creo que se va a quedar". Destacó además la integración exitosa de Greenwood en el equipo durante toda la temporada.

"Llevaba 16 meses sin jugar cuando llegó y le hemos recuperado, ha metido ocho goles en Liga y dos en Copa y ha dado un gran rendimiento. Lo que pienso es que se va a quedar. Va a estar otro año o medio año, hasta enero. Este año empezando de cero puede ser un espectáculo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOE BURROW VUELVE A ENTRENAR CON BENGALS TRAS LESIÓN