Conference League: Roma y Feyenoord, en busca del primer título en la historia del torneo

Durante la Final de la Conference League que disputará la Roma frente al Feyenoord, José Mourinho buscará convertirse en el primer entrenador en coronarse campeón tanto en dicho torneo como en la Europa League e incluso en Champions League.

"Es una Final, no habrá nada más en mi mente. Es mi forma de ser y de hacer las cosas. Pensé que la experiencia ayudaría, pero no es así. Mi forma de ser es la misma que cuando jugué la primera Final. Estoy concentrado o quizás es mi forma de preparar el partido", comentó el entrenador.

"¿Superstición? No tengo, odio las supersticiones. Me han preguntado con qué camiseta jugamos, si con la de este año o con la nueva, y he dicho que no quiero saberlo, que para mí es lo mismo", agregó.

Y es que después de 31 años, La Loba volverá a disputar una Final, quien hará todo lo posible para derrotar al conjunto neerlandés y junto al técnico José Mourinho hacer historia, después que los romanos perdieran la Copa UEFA ante el Inter.

Después de algunos altibajos, la Roma encontró el camino correcto, quien con su ataque con velocidad harán que su rival en turno toque el esférico lo menos posible. Así que Mourinho podría ser el primer entrenador en levantar el trofeo de la Conference League.

“Cuando se llega a la Final hay que hacer todo lo posible para escribir la verdadera historia, que es ganar la Final”, remarcó Mou. “El objetivo se cumplió, la mejor manera de pensar en este partido: mi equipo y yo estamos en Trigoria desde el viernes a la noche, nunca nos fuimos", expresó.

Sin embargo, aunque la Roma se perfila como ganador de la Conference League, quien alzó su único título europeo en 1961; mientras que el Feyenoord, un equipo sorprendente es uno de las más históricos de los Países Bajos y su última gran victoria fue en el 2002 cuando venció al Borussia Dortmund en la Copa UEFA.

