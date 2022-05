Ancelotti sobre Mbappé: ‘Nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid’

Después de toda la polémica que generó la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y haber rechazado al Real Madrid, para Carlo Ancelotti está claro que no va a tocar el tema, pues no puede hablar de un jugador que no está en su equipo.

“Respeto su trabajo, pero nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid”, dijo Carletto en conferencia de prensa, al mismo tiempo que señaló que en el cuadro merengue no hay preocupación por no contar con Mbappé la próxima temporada, pues están concentrados en ganar la Champions League.

“Está bastante claro para nosotros. Tenemos que pensar en lo que tenemos que pensar. Nunca hablamos de jugadores de otros clubes. Respetamos de todas las decisiones que tomen y respetamos a todos los clubs. Es bastante simple lo que tenemos que pensar: preparan bien la final”, confesó.

Sobre el tema de la Final de la Champions League ante el Liverpool este sábado en París, Francia, el DT merengue confesó que él ve un partido parejo a pesar de que las casas de apuestas se inclinan por el equipo de Jürgen Klopp.

“Creo que no cambia mucho. Puede ser que sea más favorito el Liverpool, para otros el Madrid. Va a ser una Final muy igualada. No tengo duda de eso”, finalizó.

