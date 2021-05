Correa sobre Simeone: "Siempre me dice que no lo piense, que le pegue con la punta"

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, autor del primer gol de la remontada del conjunto rojiblanco ante el Valladolid (1-2) con el que confirmó el título de LaLiga Santander 2020-21, explicó que su entrenador, Diego Pablo Simeone siempre le dice "que no lo piense, que le pegue con la punta", la forma en la que marcó el 1-1 en el José Zorrilla.

"Siempre me dice que no lo piense, que le pegue con la punta, en entrenamientos en reducido trato de definir así, por suerte se me da bien, hoy lo pude lograr, empatamos el partido y lo trabajamos bien y pudimos darlo vuelta", señaló Correa en declaraciones a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro.

"La verdad es que llevo muchísimos años acá, esta es la (temporada) que mejor se me ha dado, he jugado más de titular, eso es gracias al trabajo que llevaba haciendo los años anteriores con la ayuda de compañeros que son los mejores y del cuerpo técnico que siempre confiaron en mí, y ahí queda demostrado", agregó.

Correa aseguró que no temieron perder el torneo cuando sus perseguidores les restaron los 11 puntos que llegaron a tener de diferencia.

"No, dudas no, porque sabíamos que no iba a ser fácil, esta Liga se compite contra el Real Madrid y el Barcelona y sabíamos que no iba a ser fácil y lo bueno es que siempre estábamos adelante, nunca perdimos eso y es lo que nos daba fuerza", explicó.

El punta argentino elogió a los aficionados, con varios centenares que les acompañaron incluso a los exteriores del José Zorrilla. "Es increíble la hinchada que tenemos, estamos en medio de una pandemia, se juegan su vida y su salud para venir a apoyarnos", finalizó.

