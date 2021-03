Diego Maradona: Exesposa afirmó que abogado tenía secuestrado al Pelusa

Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003, y madre de Dalma y Gianinna, dijo este martes que al astro del futbol lo tenía "secuestrado" su abogado Matías Morla.

Villafañe llamó por teléfono a 'América', canal de noticias en el que estaba Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, que es señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Maradona, el 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.

"Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy, él (D'Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo", sostuvo Villafañe.

La exesposa de Maradona dijo que tenía una buena relación con el campeón del mundo, a pesar del enfrentamiento judicial que tenían por cuestiones económicas.

"Que pague el que tenga que pagar y que vaya preso el que tenga que ir. Culpables tiene que haber, esto no pasó así porque así", indicó Villafañe, que también sostuvo que se encargó del velatorio de su expareja por pedido de la familia.

