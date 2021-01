Maradona: Exesposa de El Pelusa reveló cómo se enteró de la muerte del Diez

A casi dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona siguen saliendo detalles a la luz, pues su expareja, Claudia Villafañe reveló como se enteró de su deceso.

"Cuando me llamaron estaba en la peluquería. Pero no me enteré igual. Me llamó mi hija contándome la situación pero no lo que finalmente iba a pasar. Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrar con Gianinna. No lo podía creer y hasta ahora tampoco", aseguró Villafañe en entrevista con Master Chef Argentina.

Respecto a la herencia del Diez, la empresaria aseguró que es un tema que le compete a sus hijas y ella no piensa meterse en la disputa.

"Es un tema que es algo de las chicas; por supuesto es mío también porque fueron muchos los años que estuve con él. Fue el papá de mis hijas y va a ser siempre, pero es un tema que prefiero que ellas lo manejen como puedan", finalizó.

Cabe recordar que Claudia estuvo casada con Maradona entre 1989 y 2003, unión de la que tuvieron dos hijas, Dalma y Giannina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS GONZÁLEZ ’TROLLEÓ’ A GIGNAC CON EL TURCO MOHAMED