Diego Maradona Jr. critica médicos del juicio de muerte de su padre : "Lo mataron"

Diego Armando Maradona Sinagra, hijo del legendario futbolista Diego Armando Maradona, habló recientemente en entrevista sobre el juicio que se lleva a cabo en Argentina por la muerte de su padre. En esta participación, Maradona Jr. no dudó en señalar que existió negligencia médica y que su familia atraviesa un momento difícil.

El actual entrenador del UD Ibarra, equipo del grupo XII de la Tercera RFEF, expresó su preocupación por el proceso judicial y sus implicaciones: "Estoy siguiendo el juicio por la muerte de mi padre, y es un momento muy complicado para todos nosotros. Van a venir momentos difíciles, pero estamos preparados".

Denuncia negligencia médica en la muerte de Maradona

Durante la entrevista, Maradona Jr. fue tajante en su postura sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del astro argentino: "Lo que más me duele de este juicio es que lo mataron. Así de claro. No lo atendieron bien y no hicieron nada para salvarlo".

El hijo del Pelusa enfatizó su descontento con el equipo médico que estuvo a cargo de la salud de su padre en sus últimos días: "No puedo aceptar lo que no hicieron los médicos. Estoy seguro de que vamos a demostrar que hubo negligencia".

Además de sus fuertes declaraciones sobre el desempeño de los médicos, Maradona Sinagra también acusó a personas cercanas a su padre de haberlo explotado financieramente: "Después de tantos años de negocios y robarle dinero, a esta gente mi padre les servía muerto. ¿Por qué? No lo sé... pero seguramente, actuando como actuaron los médicos y los que pusieron a los médicos, no me deja otra opción".

