DT de Inglaterra se niega a entonar el himno nacional 'God Save the King'

La selección de Inglaterra ha iniciado una nueva etapa tras la renuncia de Gareth Southgate después de la pasada Eurocopa.

Lee Carsley, antiguo seleccionador de la Sub-21 y con un pasado como jugador en la selección de Irlanda, ha tomado las riendas del equipo absoluto, pero su vínculo con el combinado irlandés lo ha colocado en el centro de la controversia.

Carsley anunció que no va a entonar el God Save the King, el himno de Inglaterra, antes del enfrentamiento contra Irlanda, en un gesto que ha generado debate, especialmente debido a la histórica rivalidad política entre ambos países. A pesar de la expectación, el entrenador ha dejado claro que no alterará su rutina previa al partido.

“Pienso en cómo se va a organizar el rival y en nuestras primeras acciones del partido. Respeto plenamente ambos himnos y comprendo lo mucho que significan para ambos países”, declaró Carsley.

Además, comentó que su prioridad es mantener la concentración en el juego: “Quiero concentrarme en el partido”, enfatizó el técnico.

