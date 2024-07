Efraín Juárez confiesa que tiene oferta de equipos de Champions y de MLS para ser entrenador

Efraín Juárez ha decidido dejar su rol como asistente de Ronny Delia en el Al Wahda de Abu Dhabi para perseguir su sueño de convertirse en entrenador principal. Juárez, quien ha trabajado junto a Delia durante seis años en equipos como New York City FC, Standard de Lieja y Brujas, explica que ha llegado el momento de “pensar en grande”.

En una entrevista con EFE, Juárez revela que ha estado muy cerca de asumir un puesto como primer entrenador en Europa y que ha recibido interés de franquicias de la MLS. Estos contactos le han dado confianza en que su oportunidad llegará pronto, y se ha fijado como objetivo ser el primer mexicano en dirigir en Europa fuera de España.

Desde que finalizó su etapa en el Brujas, Juárez ha dedicado su tiempo a prepararse para su nuevo rol. “He visto mucho futbol, he estado en muchas partes de Europa viéndome con gente de futbol; en Inglaterra, Italia, España… Y ya he tenido oportunidades en un par de banquillos en Europa en este tiempo”, comenta.

Además, destaca la importancia de su decisión de separarse de su rol de asistente para dar el paso como primer entrenador en un futuro cercano. “Agradecerle mucho a Ronny Delia. Estuve como asistente suyo en tres clubes, experiencias que me han dado una gran experiencia de casi seis años y seguridad de que estoy preparado para tomar banquillo como primer técnico”.

La decisión de no seguir con Delia no fue fácil. Juárez admite que dejar su zona de confort y rechazar un contrato económicamente atractivo fue complicado. “Pero tomé la decisión, sacrificando una estabilidad, porque siento que estoy preparado y con mucha ilusión de ser ya primer entrenador”, afirma. “Toda mi vida no he ido por el camino fácil y todas esas decisiones como jugador y como entrenador de tomar el riesgo, el camino complicado, fueron buenas decisiones”.

Juárez detalla las ofertas que ha tenido en Europa. “Tuve un par de oportunidades en el proceso de búsqueda de un par de clubes. Uno de ellos fue en un club que está en fase eliminatoria de la Champions League. Nos quedamos muy, muy cerca; éramos dos candidatos. Y esto me sigue dando mucha ilusión”. Además, menciona los acercamientos que ha tenido de la MLS, liga que conoce bien por haber jugado y entrenado allí.

En cuanto a su tiempo en el Brujas, Juárez se enorgullece del trabajo realizado, que permitió al equipo ser campeón. “Nosotros dirigimos al equipo 50 de sus 62 partidos. No se gana una liga con solo 12 partidos… Salimos por circunstancias ajenas a los resultados, pero el gran trabajo que se hizo permitió al equipo ser campeón”.

Finalmente, Juárez describe su visión como entrenador. “Soy un técnico al que le gusta el futbol ofensivo y la alta presión, lo más importante en el futbol es la pelota. Tener el balón, ser un equipo intenso. Esta es la idea con la que he ido creciendo como asistente en los últimos años. Claro que tienes que adaptarte a los jugadores, pero la metodología es importantísima”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIONADOS DE PAÍSES BAJOS HACEN DESTROZOS EN ALEMANIA PREVIO AL DUELO VS INGLATERRA