Efraín Juárez asegura que la mística de Pumas se ha perdido, pero no su grandeza

Aunque Pumas no es campeón de Liga MX desde el Clausura 2011, Efraín Juárez, canterano de los Felinos, aseguró que la grandeza del equipo no ha desaparecido, sin embargo, su mística sí ha cambiado. En una entrevista para RÉCORD+, el mexicano señaló que la filosofía de los universitarios ya no es la misma comparada a cuando él estuvo.

Y es que Efraín comentó que antes, la base del equipo era de mexicanos, pero actualmente, el club está con una mayoría de extranjeros. De igual forma, el exjugador cuestionó que en el club se le ha dado prioridad a los resultados, en lugar de la filosofía que caracterizó al equipo por años.

"A mí me tocó tener cuatro o cinco extranjeros top y lo demás era base de la cantera. Hoy Pumas tiene una base importante de jugadores extranjeros que no entiende la mística. Pumas siempre ha sido un club de toda la vida, que más allá del resultado, siempre tenía claro el cómo, con una base de canteranos con extranjeros que los arropan. El equipo del Turco del año pasado que peleó una Semifinal, pero con una base que nada que ver con lo que es la filosofía de Pumas. Se prioriza el resultado en lugar de la filosofía", expresó.

Asimismo, Juárez arremetió contra Eduardo 'Toto' Salvio, quien se quejó sobre jugar en el Estadio Olímpico Universitario al mediodía. El canterano de Pumas señaló que parte de la historia del club es tener partidos a esa hora, por lo que los futbolistas deberían "explotarlo" al máximo, pues también forma parte de la mística que él menciona.

"Escucho a lo lejos ‘se me complica jugar a las 12 del día los domingos’, cuando Pumas toda la vida ha jugado a las 12 del día, cuando los canteranos explotaban eso, entonces cuando la mística se pierde, eso es lo más triste, más allá de cualquier resultado. Puedes ganar o ser campeón, pero no está la esencia y si eso se pierde, más allá del resultado, es lo que puede hacer dudar de la grandeza de Pumas", agregó.

