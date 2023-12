Dos meses después de sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda, Neymar compartió por medio de redes sociales imágenes de cómo sufre durante su rehabilitación. El futbolista subió un video en el que se observan los trabajos que realiza, y en se alcanza a escuchar el llanto y los gritos de dolor.

"Sin dolor no hay curación, sin caer no hay virtud en levantarse, y sin dificultades no hay superación. A seguir luchando", fueron las palabras del jugador de la Selección de Brasil, que compartió en Instagram un video de los ejercicios que realiza.

Ney también compartió otro video en el que se observa cómo sufre al momento de moverse con las muletas, lo que provoca dolor y quejas. El brasileño se perderá la Copa América 2024, la cual se realizará en Estados Unidos entre junio y julio del siguiente año, según confirmó el médico de la Verdeamarela, Rodrigo Lasmar.

Neymar llora del dolor, durante la fisioterapia de su rodilla. pic.twitter.com/QioJYCDa8R — Blue (@BlueboyCR7) December 20, 2023

“No va a tener tiempo (de recuperarse para jugar el torneo), es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios; necesitamos tener paciencia. Hablar de retorno antes de nueve meses es precoz, ese es el concepto mundial para una recuperación de ligamento”, fueron las palabras del médico.

Neymar se lesionó en la Fecha FIFA de octubre, en la derrota 2-0 de Brasil ante Uruguay en la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. El jugador del Al-Hilal salió en camilla y llorando del campo y posteriormente se confirmó que sufrió una rotura de ligamento cruzado y meniscos de la rodilla izquierda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO, SEÑALADO DE 'PÉSIMO FUTBOLISTA POR USUARIOS ARGENTINOS EN REDES