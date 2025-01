En Colombia reaccionan ante la salida de Efraín Juárez de Atlético Nacional: "Molestaron las formas"

La historia de Efraín Juárez en Atlético Nacional pasó de la gloria a la tragedia en cuestión de meses. Luego de ser campeón de Liga y Copa, el mexicano presentó su renuncia como director técnico.

Las diferencias con la directiva molestaron al exjugador, que no dudó en dar un paso al costado. Ante esta situación, en Colombia no tardaron las reacciones por parte de la prensa y los aficionados.

Efraín Juárez con Atlético Nacional | ESPECIAL

Medios colombianos como Win Sports señalaron que uno de los motivos de la salida de Juárez se debió a la imposición de fichajes y la poca seriedad de buscar nombres de peso de cara a la Copa Libertadores 2025.

“Ellos quieren que Efraín Juárez se quede (...) nos dicen que tiene una oferta muy buena del futbol internacional y seguramente la va a tomar”, platicaron en el programa Saque Largo.

Efraín Juárez en celebración del título | ESPECIAL

En cuanto a la afición, en redes sociales varios usuarios expresaron su inconformidad por la situación que vive el equipo verdolaga. No obstante, mostraron su respaldo al mexicano.

"Es un DT que en poco tiempo demostró jerarquía, muy seguramente tendrá ofertas de exterior a una liga más competitiva”; “Debe irse, ya la confianza entre todos se rompió y no considero que el profe Efraín (Juárez) haga exigencias por jugadores sabiendo que a él no lo conocía nadie”; “Ni malagradecido ni nada, si Efraín se va está en todo su derecho, no le debe nada a Nacional”, fueron algunos de los comentarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EFRAÍN JUÁREZ SOBRE SU SALIDA DE ATLÉTICO NACIONAL: "MI VERDAD VS TU VERDAD"

Juárez logró un doblete con Atlético Nacional | ESPECIAL