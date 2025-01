Carlo Ancelotti no se alarma tras goleada ante Barcelona: "Un día eres el mejor del mundo y otro el más tonto"

En un lapso de tres semanas, Real Madrid pasó de ser campeón de la Copa Intercontinental a sufrir una segunda derrota por goleada ante Barcelona, ahora en la Supercopa de España. Sin embargo, para Carlo Ancelotti no hay necesidad de rebuscar en esta situación.

Tras el descalabro del pasado domingo ante los blaugranas, el italiano ya está centrado en el compromiso de Octavos de Final de la Copa del Rey ante Celta de Vigo. “No sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo y otro el más tonto".

Real Madrid perdió la Supercopa contra Barcelona | AP

"Tengo el equilibrio necesario, que me ha dado la experiencia, para saber quién soy y no dejarme llevar por la onda, porque si no un día eres el mejor y otro eres el más tonto. Pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que sea el más tonto”, declaró en conferencia de prensa en Valdebebas.

En ese mismo tenor, enfatizó que si bien es doloroso caer ante Barcelona y las formas, no por eso van a olvidar el resto de sus competencias. "Nos ha dolido mucho; pero no estamos hundidos".

"Queremos reaccionar; viene bien este partido y ojalá salga bien y el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día", añadió Ancelotti.

Ancelotti aseguró que saldrán adelante tras la derrota | AP

Por último, fue tajante con la prensa al asegurar que no va a "discutir" sobre sus decisiones y la actualidad de Real Madrid. "Esto es una rueda de prensa y no un debate, el debate lo hago con el cuerpo técnico y mis jugadores. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado”.

"Vamos a pelear y a luchar hasta el final, como siempre. Todo el mundo puede opinar, yo sigo con total confianza en todos mis jugadores; sobre todo, en los que en este momento no están sacando su mejor versión”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EFRAÍN JUÁREZ SOBRE SU SALIDA DE ATLÉTICO NACIONAL: "MI VERDAD VS TU VERDAD"

Ancelotti no se alarma pese a la derrota del domingo | AP