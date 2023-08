Erling Haaland tras el incidente con Pep Guardiola: "Se enojó conmigo"

El pasado viernes arrancó la Premier League con el encuentro entre el Manchester City, campeón de la temporada pasada, y el Burnley, encuentro donde además de la victoria, la nota la dio Pep Guardiola tras el enfado con Erling Haaland al medio tiempo.

En entrevista con Sky Sports, luego de que concluyó el partido, Haaland contó lo que ocurrió con Pep Guardiola tras la finalización del encuentro donde "El Androide" marcó dos goles en el debut del campeón en la temporada 2023-2024.

La reacción de Pep Guardiola con Halaand

Eso pasó por el último tiro, porque me enojé con Bernardo por no pasarme el balón, entonces él se enojó conmigo. Pero no, es un buen comienzo para el campeonato. Intento concentrarme todos los días y digo todo el tiempo cuánto placer es trabajar con Pep. Tengo que seguir evolucionando porque todavía soy joven y no creo que haya nadie mejor para enseñar", comentó el noruego.

Así mismo el entrenador del campeón de la UEFA Champions League contó lo ocurrido a su manera, explicando el porqué regañó a Haaland tras el reclamo del delantero europeo: "Quiere el balón todo el tiempo para él, el uno contra uno, 'pásame el balón por atrás y hago el gol'. Pero Bernardo acertó al no dar el pase", comentó Pep.

El Manchester City enfrentará al Sevilla en la Supercopa de Europa el próximo 16 de agosto, previo a la segunda jornada de la Premier League donde recibirán al Newcastle United.

