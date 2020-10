Exasesor del Barcelona: 'Me dijeron que Haaland no tenía perfil del Barça'

El exasesor del Barcelona en futbol internacional, Ariedo Braida, reveló algunos detalles de su trabajo que fueron ignorados pero de haberlo escuchado el cuadro blaugrana tendría algunas estrellas emergentes hoy en día en sus filas.

En entrevista para Marca, el exjugador indicó que llegó a poner en la baraja de posibilidades de refuerzos a jóvenes promesas como Erling Haaland o Nicoló Barella, jugadores hoy en día en clubes prestigiosos en el Viejo Continente, pero al no tener la posibilidad de tomar decisiones, sus recomendaciones fueron desechadas.

“Estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Erling Haaland, del Borussia Dortmund, cuando aún jugaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres, como (Nicoló) Barella, que ahora está en el Inter, o (Nicolo) Zaniolo, de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto porque se la han dado a otros, no puedes hacer nada. Estuve apartado”.

Después de revelar los detalles de la intimidad blaugrana, Braida apeló que no busca "pelearme con nadie, sólo una solución para mi caso. A mí me quedaban dos años de contrato y me despidieron sin ninguna explicación".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LUIS SUÁREZ: EN DUDA PARA EL JUEGO DEL ATLÉTICO DE MADRID EN CHAMPIONS