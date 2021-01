Farré sobre Maradona en el descenso de River: 'Se puso a saltar en la cama de felicidad'

Son ya casi 10 años desde que River Plate descendió a la Segunda División argentina (26 de junio de 2011) en un hecho histórico y aún recordado por los seguidores de Boca Juniors.

Y Diego Armando Maradona era uno de ellos. El astro argentino celebró aquel desliz millonario ante Belgrano y el exjugador del equipo cordobés, Guillermo Farré, recordó como vivió Diego la pérdida de la categoría del odiado rival.

"Atendí y del otro lado escuché la voz de Maradona y no lo podía creer. Me quedé impactado. Enseguida me felicitó, al estilo Diego. Me dijo que estaba solo en un hotel, y que se puso a saltar en la cama", indicó Farré en entrevista con Infobae.

"Son palabras imposibles de olvidar y es algo que me va a quedar de por vida. Primero que me felicitara por el gol, saber que de cierta forma lo hice feliz, que le pude sacar una sonrisa, me va a quedar en el recuerdo. Y que me agradeciera a mí, con todo lo que él nos hizo felices. Increíble y hermoso", agregó el mediocampista.

