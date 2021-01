Pamela Tajonar, beneficiada por Convenio Colectivo del futbol femenil en España

Pocas noticias esperanzadoras dejó el año 2020. La firma del primer Convenio Colectivo del futbol femenil en Europa fue una de las más importantes a nivel deportivo.

El 18 de febrero, las futbolistas de la Primera División llegaron a un acuerdo con el Gobierno Español para la firma de un acuerdo histórico que, entre otras cosas, establece un “salario mínimo bruto anual de 16 mil euros”, derecho a vacaciones y descanso, una jornada laboral máxima de siete horas diarias, y 35 semanales, y que contempla mejoras sociales, como la indemnización en caso de accidente laboral, el derecho a la renovación en caso de embarazo y un protocolo de prevención e intervención en caso de acoso sexual.

Así, 17 duros meses de negociación entre el gremio y las autoridades llegaban a su fin. Y de acuerdo a la mexicana Pamela Tajonar, arquera del Logroño, no pudo llegar en mejor momento.

“Sobre todo desde respetar una profesión que al final de cuentas es como cualquier otra. Creo que es importante que estuvieran cubiertos esos derechos de las futbolistas como trabajadoras y fue una suerte enorme que haya estado firmado antes de esta pandemia”, dijo la morelense en entrevista con RÉCORD.

Y es que pocas semanas después, el 14 de marzo, España decretó el estado de alarma y con ello el confinamiento más estricto del continente europeo. La crisis por la pandemia obligó a la liga femenil, que no tendrá categoría de profesional hasta la temporada 2021/22 a dar por terminado el torneo.

Afloraron los nervios y la incertidumbre. Pero para la portera de la selección mexicana, fue precisamente esa súbita interrupción de actividades lo que acabó por sacar a la luz la urgencia por profesionalizar y regular una liga que ha cobrado una gran relevancia en los últimos años.

“(Había) mucha falta de organización. Nadie estaba preparado para una situación como esta, en ningún sentido, creo. Ahí es donde se ve la falta de apoyos o de seriedad en algunos aspectos. En nuestro sector se vio que no había mucho respaldo para continuar con todo esto”, afirmó la futbolista de 35 años, quien no obstante recalcó que “a lo mejor estaríamos diciendo otra cosa si no hubiera sido por el convenio colectivo que ya está firmado”.

“Parecía los primeros meses de retomar actividades había muchas dudas en lo que iba a pasar, incluso con contratos en los mismos equipos, presupuestos que no se estaban nivelando como se tenía planeado en los clubes; todo ese tema fue lo que más temor dio.

Pero ya estamos aquí y todos los equipos se pusieron las pilas – algunos menos que otros, te puedo decir – pero al final de cuentas se está compitiendo y las jugadoras estamos respaldadas por el convenio colectivo que se logró hace algunos meses, que también tiene mucho que ver”, dijo Tajonar.

