Gerard Piqué sobre el Fair Play en Europa: "Real Madrid y Barça no competirán en Champions"

Gerard Piqué, exjugador de Barcelona y presidente de la Kings League, habló sobre la estructura del deporte en Estados Unidos (NFL, NBA, MLB, etc) y lo comparó con el del futbol europeo, en lo que aseguró que de seguir así, ni el Barca ni el Real Madrid podrán competir por ganar la Champions League dentro de cinco años.

En una conferencia dentro del Business Sport Forum de Expansión y MARCA, Piqué señaló que el modelo estadounidense para el deporte le resulta atractivo, pues está más equilibrado para todos los equipos en cuanto a lo económico, algo que genera una mayor equidad para competir.

"En Estados Unidos el dinero se reparte igual en las 30 franquicias, lo estructuraran de una manera en el que las franquicias están muy protegidas. Y si ven que el negocio no está bien estructurado, hacen una huelga y ganan algo más de margen. ¿Qué pasa en Europa? Cada Liga está regulada de forma distinta", expresó Gerard.

Ante esto, Gerard afirmó que esa brecha económica cada vez se hace más notoria en el futbol, por lo que dentro de cinco años, equipos como Barcelona o Real Madrid, no podrán competir ante clubes como Manchester City, Paris Saint Germain, entre otros.

"Me gusta más, es más atractivo de ver que el europeo. Pero es que luego lo llevas al nivel económico y te das cuenta que está estructurado mejor para las franquicias. A nivel europeo está todo en manos de los jugadores. Barça y Madrid a la larga no van a poder competir, esto es una evidencia", comentó.

De igual forma, Piqué remarcó que al no manejarse el mismo Fair Play en todos los países, al juntarse en Champions League, los equipos que tienen menos restricciones, como en la Premier League, tienen mayor ventaja a la hora de competir, pues ni la UEFA ni la FIFA son capaces de regular esta situación.

"LaLiga tiene un Fair Play muy estricto y otras ligas tienen otro sistema. Y luego en Europa tienes que competir contra esos equipos. Como no hay una regulación en cuanto al Fair Play, estás expuesto a que esos clubes mediante otras vías vayan pagando más, y vamos a llegar a que Barça y Madrid no puedan competir. Estamos en un camino a que en cinco años, Barça y Madrid no puedan competir en Europa. O se regula esto, o no se está compitiendo con las mismas normas. Y esto en Estados Unidos sí está regulado", sentenció.

