Rodrygo evade hablar del 'encontronazo' con Messi por órdenes del Real Madrid: "No me dejan"

El último duelo entre Brasil y Argentina, correspondiente a las Eliminatorias CONMEBOL, dejó una de las imágenes más polémicas de la Fecha FIFA, pues previo al juego, Lionel Messi y Rodrygo se encararon. Incluso, el astro argentino del Inter Miami tomó del cuello al extremo del Real Madrid, algo que el mismo Rodrygo no quiso recordar por órdenes de su equipo.

Luego del partido de Champions League contra el Napoli, donde Rodrygo marcó un golazo, el brasileño fue cuestionado sobre dicho encontronazo con Leo, sin embargo, el jugador brasileño no contestó, pues de acuerdo con él, Real Madrid le prohibe hablar del tema.

"¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil con Messi que te agarró del cuello?", fue lo que un periodista le preguntó al '10' de la Selección de Brasil. Ante esto, Rodrygo no se metió en polémicas y solo acató órdenes de su club.

"No puedo hablar sobre esto. No puedo, porque el Madrid no me deja", soltó el brasileño, algo que hizo reír a los reporteros presentes en la zona mixta.

En la temporada actual, Rodrygo acumula 19 partidos jugados entre LaLiga y Champions League, en los cuales ha marcado ocho goles y registra cinco asistencias.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CARLO ANCELOTTI LLENÓ DE ELOGIOS A JUDE BELLINGHAM: "ES UN REGALO PARA EL FUTBOL"