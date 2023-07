Harry Maguire explota tras retirarle la capitanía: "Estoy extremadamente decepcionado"

Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la Selección de Inglaterra, informó en sus redes sociales que el director técnico de los Red Devils, Erik Ten Hag, le ha retirado la capitanía del equipo.

El zaguero tomó el gafete de capitán del United hace casi cuatro años, sin embargo, su inminente salida del equipo, ha obligado a Ten Hag a retirarle el brazalete. Ante esto, Maguire se mostró decepcionado en sus redes sociales y agradeció a la afición por su apoyo durante este periodo.

"Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete", redactó Harry en sus redes sociales.

Asimismo, el central señaló que ser capitán del Manchester United ha sido uno de los mejores momentos de su carrera y que está orgulloso de eso.

"Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Es uno de los mayores honores en el fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito, dentro y fuera del campo", comentó.

Con esto, el defensa central dio por finalizada su etapa como líder del vestuario en el Manchester United y también agradeció a Ole Gunnar Solskjaer por haberle dado esta responsabilidad. Harry llegó a Old Trafford procedente del Leicester City a cambio de 87 millones de euros, conviritiéndose en el defensor más caro.

