¡Histórico! Iniesta llegó a mil partidos jugados como profesional: 'Nunca imaginé una carrera así'

El legendario futbolista español, Andrés Iniesta, ha alcanzado un logro extraordinario en su carrera deportiva al disputar su partido número mil como profesional. Este hito fue alcanzado durante el enfrentamiento del Emirates FC contra el Ajman en la UAE Proleague.

Tras el emocionante encuentro, Iniesta expresó su gratitud por la oportunidad de haber alcanzado esta marca histórica, calificándose a sí mismo como "un privilegiado" por haber llegado a esta marca en su carrera.

Este partido marcó su duodécimo encuentro con el Emirates, equipo al que se unió después de su paso por el Vissel Kobe japonés, en una carrera que se destaca por tener solo tres paradas significativas.

"Alcanzar esta cifra supone algo muy especial para mí. Cuando jugaba en la pista de Fuentealbilla o en el Albacete, mi sueño era ser futbolista, pero nunca pude imaginar que podría disfrutar de una carrera tan larga y tan bonita.

"Me siento un privilegiado por todo lo que he podido vivir y por todo el cariño recibido durante estos años. Mil gracias a todos los que me habéis apoyado, especialmente a mis padres y a mi familia, por su apoyo incondicional", expresó para su agencia NSN (Never Say Never).

LOS MIL PARTIDOS DE INIESTA

Club / Selección Partidos FC Barcelona (Barça B) 49 FC Barcelona (primer equipo) 674 Selección Española absoluta 131 Vissel Kobe 134 Club de Emiratos 12 Total 1000

LOS LOGROS DEL 'MANCHEGO' EN MIL JUEGOS

En estos mil partidos, Iniesta ha dejado una marca imborrable, anotando 104 goles y brindando 192 asistencias. Además, ha celebrado la conquista de 38 títulos, entre los que se incluyen un Mundial, dos Eurocopas, cuatro Champions League y diez Ligas

