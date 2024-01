Iker Casillas explota tras el The Best a Lionel Messi: “No hacen las cosas con justicia“

El legendario portero del Real Madrid, Iker Casillas, no ocultó su disgusto tras conocer que Lionel Messi fue galardonado por la FIFA como el mejor jugador del año 2023.

Casillas, Campeón del Mundo con España en 2010, expresó en sus redes sociales: "No hacen las cosas con justicia. Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer las cosas con justicia. 'The Smile' más bien. En fin, buenas noches!"

La sorpresa ante el anuncio de Messi como ganador del premio The Best 2023 fue generalizada. El exguardameta del Real Madrid fue contundente en su crítica hacia la entidad futbolística más grande del mundo, la FIFA, insinuando que los premios se ven afectados por la falta de imparcialidad.

Casillas recibió respaldo en las redes sociales, donde muchos compartieron su opinión respecto a la elección del mejor jugador del año.

Este lunes, Leo Messi agregó un nuevo galardón a su impresionante carrera al ser nombrado el mejor jugador del mundo en la ceremonia de The Best de la FIFA en Londres. Este tercer título The Best para Messi sorprendió al superar a favoritos como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

A pesar de que el Mundial de Qatar 2022, ganado por Argentina, no fue considerado en esta edición de 2023, sin embargo, Messi logró obtener el prestigioso trofeo. Con tres premios The Best y ocho Balones de Oro, el argentino sigue consolidándose en la cima del futbol.

