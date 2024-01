Santiago Giménez no ve cerca su salida del Feyenoord: 'Estoy muy tranquilo'

El futuro de Santiago Giménez sigue siendo incierto. El delantero mexicano aún tiene varios años en su contrato con el Feyenoord, sin embargo, su gran nivel con el equipo de Rotterdam ha generado rumores sobre su posible salida para llegar a un nuevo equipo.

En entrevista para MVS Deportes el delantero mexicano aseguró estar tranquilo jugando para el Feyenoord y de momento no está buscando su salida pues, el goleador sabe que trabajando las puertas se van a abrir.

“Yo estoy muy tranquilo en mi casa, sé que trabajando todo va a llegar. Trato de disfrutar cada segundo, porque me encanta Feyenoord, me encanta Rotterdam y trato de disfrutar al máximo donde estoy",reveló el delantero.

Asimismo, Santi sabe que los medios, especialmente los mexicanos, suelen inflar más las noticias con respecto a su futuro, pues ya lo quieren ver con un equipo más importante. Él por su parte, busca no hacer caso y mantener su mente en su presente.

“Desde la temporada pasada hacía un gol y los medios decían ‘hizo un gol Santi Giménez y estuvieron los visores de tal equipo’. Creo que ya estuve 6 meses siendo lo mismo, pero no me desesperan, ni me desequilibran porque se que (las oportunidades) van a llegar y estoy muy tranquilo”, reveló el delantero.

