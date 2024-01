Jugadores de Arabia Saudita se niegan a jugar con su selección en la Copa de Asia

Arabia Saudita se prepara para debutar en la Copa de Asia, sin embargo, el equipo afronta algunos problemas internos, pues de acuerdo con el entrenador, Roberto Mancini, algunos jugadores se reúsan en jugar.

El entrenador italiano dio a conocer en rueda de prensa previo al juego ante Omán que, tres futbolistas, Al-Faraj, Al-Ghannam y Al-Aqidi, renunciaron a la convocatoria por los que los tuvo que excluir de su lista.

"Ellos son los que decidieron no jugar con la selección, no yo. Al-Faraj me dijo que no quería jugar amistosos y Al-Ghanem que no estaba contento jugando para la selección. Y Al-Aqidi (sí incluido en la lista para la Copa Asia) le comentó al entrenador de porteros que si no jugaba de titular no quería quedarse", reveló el DT.

De acuerdo con Mancini dos de estos jugadores rechazaron la convocatoria debido a que no había seguridad en sí jugarían de titulares o no, algo que ambos futbolistas habían solicitado.

"Al-Ghanam y Al-Aqidi pidieron jugar como titulares, pero yo soy el entrenador y quien toma las decisiones. Les preguntamos a los tres dos o tres veces si les gustaría jugar en la selección nacional y la respuesta fue no", reveló el entrenador italiano.

El equipo se enfrentará ante Omán este martes 16 de enero, mientras que el domingo 21 se verá las caras contra Kirguistán y finalmente, el jueves 25 cerrarán su participación en la Fase de Grupos contra Tailandia.

