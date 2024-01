The Best 2023: ¿Por quién votó Memo Ochoa como capitán de México?

Los Premios The Best de la FIFA se entregaron este lunes 15 de enero, con Lionel Messi y Aitana Bonmatí como ganadores en las categorías de 'Mejor jugador' y 'Mejor jugadora'. En el caso del argentino, su reconocimiento generó polémica ya que el 2023 no fue su mejor temporada, al llegar a Inter Miami, con el cual no triunfó en la MLS.

Sin embargo, para la mayoría de los votantes sí fue el mejor del año. Los Premios The Best se reparten a partir de la votación de afición, prensa especializada, directores técnicos y capitanes de las selecciones nacionales. Por lo que, en el caso de México, Jaime Lozano y Guillermo Ochoa fueron los votantes.

Como cada año, la FIFA dio a conocer la lista de los votos emitidos, entre ellos el del capitán de la Selección Mexicana. El veterano portero mexicano estuvo entre los jugadores que se decantaron por Messi como el mejor futbolista del año, y dejó a Kylian Mbappé y Erling Haaland en la segunda y tercera posición.

En cuanto al director técnico del equipo tricolor sí eligió al delantero noruego como Mejor jugador del 2023. Julián Álvarez fue la segunda opción para el estratega mexicano, que dejó en el tercer sitio al alemán İlkay Gündoğan.

Estos fueron todos los capitanes que votaron por Messi como primera opción

En total fueron 107 capitanes los que votaron por Lionel Messi como ganador del Premio The Best. El jugador de Inter Miami, como capitán de la Selección de Argentina, no pudo votar por sí mismo, por lo que eligió a Haaland, Mbappé y Julián Álvarez en la tercera posición. Mientras que Mbappé, como capitán de la Selección de Francia, sí votó por la 'Pulga' como el mejor del 2023.

Albania - Berat Djimsiti Andorra - Marc Pujol Pons Angola - Fredy Ribeiro Anguilla - Germain Hughes Antigua y Barbuda - Quinton Griffith Aruba - Fernando Lewis Australia - Mathew Ryan Bahamas - Leslie St. Fleur Bahrain - Sayed Abbas Bangladesh - Jamal Bhuyan Barbados - Jomo Harris Bélgica - Romelu Lukaku Bolingoli Belice - Evral Trapp Bosnia y Herzegovina - Edin Dzeko Cabo Verde - Ryan Isaac Mendes Camboya - Kouch Sokumpheak Canada - Milan Borjan República Central Africana - Saint-Cyr Ngam-Ngam Chad - Ahmat Abdraman Chile - Gary Medel Soto China PR - Xi Wu China Taipei - Chun-Ching Wu Colombia - Radamel Falcao Garcia Zarate Comoras - Elfardou Ben Mohamed Congo DR - Chancel Mbemba Islas Cook - Tahiri Elikana Croacia - Luka Modrić Curazao - Leandro Bacuna Chipre - Kostakis Artymatas Dinamarca - Simon Kjær Yibuti - Hamze Abdi Idleh República Dominicana - Jean Carlos Lopez Moscoso Ecuador - Enner Valencia Egipto - Mohamed Salah Inglaterra - Harry Kane Guinea Ecuatorial - Emilio Nsue Lopez Estonia - Konstantin Vassiljev Esuatini - Sifiso Matse Islas Feroe - Viljormur Davidsen Fiji - Roy Krishna Finlandia - Lukas Hradecky Francia - Kylian Mbappé Georgia - Guram Kashia Grecia - Anastasios Bakasetas Granada - Jacob Kwame Berkeley Agyepong Guam - Jason Ryan Quitugua Cunliffe Guatemala - Jose Carlos Pinto Samayoa Haiti - Johny Placide Honduras - Antony Lozano Indonesia - Asnawi Mangkualam Bahar Israel - Eli Dasa Italia - Gianluigi Donnarumma Jamaica - Andre Blake Kenia - Michael Olunga Ogada República de Corea - Heung Min Son Letonia - Kristers Tobers Líbano - Hassan Maatouk Liechtenstein - Nicolas Hasler Madagascar - Rayan Raveloson Malta - Steve Borg Mauritania - Mohamed Dellah Yaly México - Guillermo Ochoa Montenegro - Stevan Jovetic Mozambique - Elias Gaspar Pelembe Nepal - Kiran Limbu Chemjong Países Bajos - Virgil Van Dijk Irlanda del Norte - Jonathan Evans Palestina - Mussat Battat Panamá - Aníbal Godoy Papua Nueva Guinea - Raymond Gunemba Paraguay - Gustavo Gómez Perú - Paolo Guerrero Filipinas - Neil Etheridge Polonia - Robert Lewandowski Puerto Rico - Nicolás Cardona Qatar - Hassan Al-Haydos Rumania - Nicolae Claudiu Stanciu Ruanda - Djihad Bizimana Arabia Saudita - Salman Alfaraj Escocia - Andrew Robertson Senegal - Kalidou Koulibaly Sierra Leona - Osman Kakay Eslovaquia - Milan Skriniar Eslovenia - Jan Oblak Islas Salomón - Joses Nawo San Cristóbal y Nieves - Julani Archibald Santa Lucia - Terell Thomas San Vincent y las Granadinas - Cornelius Stewart Suriname - Shaquille Pinas Suiza - Granit Xhaka Tahiti - Teaonui Tehau Tailandia - Theerathon Bunmathan Gambia - Omar Colley Tonga - Hemaloto Polovili Túnez - Youssef Msakni Turquía - Hakan Calhanoglu Turkmenistán - Arslanmyrat Amanov Uganda - Emmanuel Arnold Okwi Ucrania - Andriy Yarmolenko Uruguay - Federico Valverde Estados Unidos - Mateo Pulisic Uzbekistán - Eldor Shomurodov Vanuatu - Brian Kaltak Venezuela - Tomás Rincón Gales - Aaron Ramsey Yemen - Wahid Alkhyad Zambia - Lubambo Musonda

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THE BEST: EL XI IDEAL DEL MUNDO SEGÚN FIFA/FIFPRO